Lanzan jitomatazos a Diputado por aceptar bono navideño

Cd. de México.- El diputado priista César Camacho fue recibido a jitomatazos afuera del Palacio de Minería.



Se trató de una manifestación de "JitomatazoMX" para reprocharle el haber aceptado un bono navideño en la Cámara baja.



Esta iniciativa es impulsada por el ex City Manager en Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen.



Hace unas cinco horas, el ex funcionario transmitió en Periscope mientras compraba jitomates en un mercado.



Camacho iba acompañado por sus asesores cuando lo bañaron a jitomatazos , entre gritos de "esto es por aceptar el bono navideño".



El priista se metió al Salón 5 del Palacio de Minería, donde su bancada constituyente se reunió, previo a la sesión del Pleno en la Asamblea.



La cuenta @JitomatazoMX tuiteó: "Hasta que no regresen el bono navideño @CCQ_PRI, recibirán Ud y su bancada, jitomatazos ".



En tanto, también en Twitter, el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputado s calificó como cobarde el jitomatazo que recibió.



Además, anunció que presentará una denuncia contra Arne Aus den Ruthen y a quien resulte responsable por la agresión.