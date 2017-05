Lanza Hillary su organización de impulso a participación política

Nueva York, N.Y.

La organización alentaría la participación de candidatos contra aspirantes republicanos en las elecciones intermedias del próximo año en Estados Unidos.

En un correo electrónico distribuido a sus simpatizantes, Clinton indicó que la organización se denomina Onward Together (Juntos hacia adelante), nombre derivado de su lema de campaña “Stronger Together” (Más fuertes juntos).

Explicó que la Marcha de la Mujer, que reunió a millones de personas en todo Estados Unidos, y las manifestaciones espontáneas de personas que en los aeropuertos dieron la bienvenida a refugiados contra las medidas del presidente Donald Trump, han revelado que “los estadunidenses están hablando como nunca antes”.

“Creo más firmemente que nunca que el compromiso ciudadano en todos los niveles es central para una democracia fuerte y vibrante”, apuntó la demócrata.

La excandidata señaló que Onward Together impulsará “la visión progresista que ganó casi 66 millones de votos en las últimas elecciones”, mediante el apoyo a “grupos que alientan a la gente a organizarse y postularse para un puesto público”.

En una primera etapa, Clinton mencionó su apoyo a grupos como Swing Left, Emerge America, Color of Change, Indivisible y Run for Something.

“En algunos casos, proveeremos fondos directos a estas organizaciones, en otros ayudaremos a ampliar su trabajo y haremos lo que podamos para ayudarles a incrementar su audiencia y a expandir su alcance”, precisó.