Lanza el EDC un nuevo programa de mentores. Abarcará residencia temporal

Mission, Tx.- Con la finalidad de impulsar el desarrollo profesional, MissionEDC ha lanzado un nuevo programa de mentores. La iniciativa pretende atender la creciente necesidad de desarrollo profesional creativo y conectar a los residentes locales con expertos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

El programa abarcará una residencia temporal para un distinguido profesional en los campos STEAM, un programa de liderazgo para mujeres jóvenes y una serie de talleres de intercambio de ideas abiertos al público.

La galardonado fotógrafa Jackie Neale tendrá a su cargo la inauguración de la iniciativa, sirviendo como el primer experto en residencia del programa de junio a julio.

Neale asesorará a 15 miembros de la comunidad de la Mission y les enseñará a crear una cartera profesional competitiva. Además, estará disponible para consultas del público en general a través de eventos, talleres y horas de oficina.

“Con más de veinte años de experiencia como fotógrafa, productora de imágenes, directora de arte, escritora y cineasta, Neale está preparada para proporcionar entrenamiento de primera clase a nuestra comunidad creativa”, dijo Alex Meade, director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de Mission .

Durante sus 15 años en el Museo Metropolitano de Arte, Neale actuó como productora, directora y fotógrafa de los reconocidos proyectos digitales del museo The Artist Project, 82º y 5º, Connections, Heilbrunn Timeline of Art History y The Met Around the World. Consultor de imágenes de MetPublications. Desde 2012, también ha sido profesor de fotografía en la Academia de Cine de Nueva York. Publicó su primer libro, #SubwaySeries en 2015.

Mission EDC continuará recibiendo Expertos en Residencia de forma continua. En el otoño, el programa se expandirá agregando un componente de liderazgo para las mujeres jóvenes y una serie de talleres.

