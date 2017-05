Lanza alerta ex jefe de inteligencia

As铆 lo advirti贸 hoy el ex director de inteligencia nacional James Clapper.



"Creo que, en muchos sentidos, nuestras instituciones democr谩ticas est谩n bajo ataque, tanto externamente --y eso es lo principal, la interferencia rusa en nuestro sistema electoral-- y creo que nuestras instituciones est谩n bajo ataque a nivel interno", dijo.



Cuando se le pregunt贸 si se refer铆a a Trump el nivel interno, Clapper respondi贸: "Exactamente".



Clapper reaccion贸 as铆 al despido de James Comey la semana pasada como jefe del FBI.



Ello, en momentos en que Comey encabezaba la investigaci贸n sobre los posibles nexos de la campa帽a de Trump y el Gobierno ruso.



Clapper dijo que los pr贸ceres de la independencia estadounidense crearon tres poderes independientes a fin de que ninguno tenga el monopolio del poder, pero que bajo la Presidencia de Trump, eso est谩 bajo ataque, se est谩 perdiendo.



Legisladores de ambos partidos criticaron la medida de Trump, incluso las contradictorias y confusas explicaciones de la Casa Blanca sobre la destituci贸n de Comey, y las amenazas de Trump a 茅ste mediante tuits sobre la existencia de grabaciones de sus conversaciones.



Los legisladores exhortaron al Presidente a elegir como nuevo jefe del FBI a alguien que no tenga v铆nculos partidistas.



El senador republicano Lindsey Graham, miembro del Comit茅 de Asuntos Judiciales, opin贸 que nombrar a un agente del FBI como director de la agencia permitir谩 al pa铆s comenzar todo desde cero.



Se declar贸 en contra de por lo menos dos de los 14 candidatos que est谩n siendo considerados por Trump: el ex representante Mike Rogers, de Michigan; y el senador John Cornyn, de Texas, pues, consider贸, 茅stas no son circunstancias normales.



Rogers, ex agente del FBI y ex titular de la Comisi贸n de Asuntos de Inteligencia de la C谩mara de Representantes, tiene el respaldo de la Asociaci贸n de Agentes del FBI.



Cornyn es el segundo republicano de mayor jerarqu铆a en el Senado.



"Es hora de elegir a alguien de entre las propias filas del FBI, o que tenga una reputaci贸n intachable, sin v铆nculos pol铆ticos, que pueda hacer su trabajo desde el primer d铆a", consider贸 Graham.



Cuando se le pregunt贸 si Rogers o Cornyn ser铆an buenas selecciones, Graham respondi贸 tajantemente que no.



"El Presidente tiene ahora la oportunidad de limpiar el desastre que 茅l mismo cre贸. No tengo prueba alguna de que el Presidente haya conspirado con los rusos, pero no tenemos todas las evidencias", a帽adi贸.



El l铆der de los dem贸cratas en el Senado, Chuck Schumer, afirm贸 que el nuevo director del FBI no debe tener parcializaci贸n pol铆tica, y que en cambio debe tener gran experiencia y valor.



No descart贸 que los dem贸cratas se abstengan de dar apoyo a candidato alguno a menos que el Departamento de Estado designe a un fiscal independiente para que investigue los v铆nculos con Rusia.



Poco antes se inform贸 que el Gobierno entrevist贸 el s谩bado al menos a ocho candidatos para el puesto de director del FBI y Trump ha dicho que podr铆a tomar una decisi贸n en solo unos d铆as.



El Presidente, quien tiene planeado comenzar el viernes su primer viaje oficial al extranjero, dijo a reporteros el s谩bado que era posible que anunciara su decisi贸n antes de entonces.