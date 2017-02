Lamentan choferes calles en mal estado

Choferes del transporte colectivo pedirán al municipio que lleve a cabo trabajos de reparación de las rutas que recorren diariamente, porque muchas de las arterias están en condiciones intransitables.

Una de ellas es la calle Michoacán, desde la avenida Praxedis Balboa hasta casi llegar al Tiburcio Garza Zamora. Hay que detenerse en cada esquina porque la rúa tiene muchos baches de diferentes tamaños y profundidad, dijo uno de los conductores.

En la pasada administración municipal se hizo algo al respecto pero con las lluvias que se han venido registrando desde el año pasado a la fecha, otra vez están en pésimo estado, lo que provoca descomposturas frecuentes en las unidades sobre todo en lo referente al sistema de suspensión.

Sobre el particular pidió en reiteradas ocasiones el dirigente del GUCH , Grupo Unido de Choferes pero hasta el momento no en el ayuntamiento local no le han dado una respuesta positiva.

Son las calles de casi todas las colonias populares de la ciudad, que demandan una pronta solución al serio problema que constituyen, situación que también molesta a los pasajeros y sobre todo a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.