Lamenta Iglesia protestas violentas; reprocha aumento del combustible

Cd. de México.- En el marco de las protestas y saqueos contra el gasolinazo, el Cardenal Norberto Rivera afirmó que la sociedad tiene derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a la violencia.



En misa en la Catedral Metropolitana, el Arzobispo reconoció que México está pasando por momentos difíciles y problemas que no esperábamos.



"Todos tenemos el derecho a manifestarnos, pero nadie tiene el derecho a la violencia ya que esta perjudica a los que son más inocentes.



"Oremos por nuestro querido México. No podemos quedarnos paralizados, busquemos caminos nuevos de progreso, con audacia, con imaginación. Necesitamos unirnos", expresó en la Catedral Metropolitana.



En la homilía dominical llamó al Gobierno federal a ser sensible y apoyar a los más pobres.



"Nuestras autoridades sean más sensibles para que realmente los subsidios que se estaban destinando a otros rubros se destinen a los más necesitados, pero no como una limosna sino con programas productivos, con algo que permanezca para que el pueblo mexicano salga de la pobreza que está viviendo".



Rivera dijo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es perder la esperanza.



Reprochan aumento del combustible



En la editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México reprochó el aumento en el precio de la gasolina y la opacidad en el destino de los impuestos que se pagan por el combustible.



"La mala administración de la riqueza petrolera fincó castillos en el aire. Pemex, ahora empresa productiva del Estado, fue caja chica para cobijar estructuras de poder que chuparon los recursos que debían ser aplicados al desarrollo de la industria que dio bonanza", se expuso.



En el escrito detallaron que al amparo del petróleo creció durante años la alta burocracia y el poder de sindicatos "con prebendas increíbles" que crearon líderes intocables y millonarios."Esa riqueza fue dilapidada, desapareció y ahora millones de contribuyentes son sacrificados para reponer con impuestos lo que se perdió debido a la corrupción e irresponsabilidad".En la publicación urgieron a una aplicación responsable de los recursos públicos y no se toleren bonos discrecionales y vales de gasolina.