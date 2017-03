Lamenta diputada delPRI millonario subejercicio

Entrevista vía telefónica a la diputada local por el PRI Copitzi Yesenia Hernánez García, a pregunta expresa de este redactor sobre el subejercicio de 5 millones de pesos del gobierno del Estado dijo:



Desde hace días en la página del gobierno del Estado de Transparencia de Tamaulipas, aparece que en el último trimestre en el cierre del ejercicio fiscal del 2016, se dio un subejercicio.

La legislador lamenta y comenta, de manera simple y sencilla aunque no sepas de economía, regresar un dinero que se tenía destinado para varias dependencias como; Obras Públicas, Educación y/o Desarrollo Rural, pues es muy lamentable porque necesidades existen y muchas en todo el Estado.

Le participo a la ciudadanía que el día de ayer pedimos (legisladores), una reunión de trabajo con la Secretaría de Finanzas para que nos expliquen en que consistió y porque se dio este subejercicio.

Lo que podemos recordar es que el subejercicio se dio del 1 de enero al 31 de enero del 2016, entonces coinciden dos administraciones estatales, no podemos decir quien tuvo la culpa o porque sin contar con elementos necesarios.

Se sabe que hay situaciones que tenemos que considerar en donde existen programas donde el gobierno federal invierte una cantidad de dinero, por decir 50 millones de pesos para una obra, pero el gobierno del Estado, tiene que poner otra cantidad, osea peso por peso, si el Estado no tenía el dinero para ponerlo en el último trimestre, pues definitivamente el otro dinero no se podía utilizar por eso se dio ese subejercicio.

Repite que no debe de pasar esta situación, como Estado nuestras instituciones deben estar preparadas y desde el año anterior saber cual es su presupuesto de ingresos es muy lamentable que esto pase, sin embargo haya que analizar porque pasó, pero sobre todo para que no vuelva a pasar nunca más.

Aclaro que no es el pri mer año que hay subejercicios, esto sólo significa que quizá no estén trabajando coordinadamente todos los funcionarios, por ahí nos enterábamos que hubo unos proyectos que esta administración entra en octubre, les llega el dinero en el mes de noviembre tenía que ejecutarlo o ejercerlo para el 31 de diciembre y pues no tenía los proyectos listos y desafortunadamente ese dinero no se puede utilizar en nuestro Estado.

La verdad es un hecho muy lamentable y reprobable, pero creo que lo que tenemos que hacer es un verdadero análisis y ver que paso y no permitir que esto vuelva a pasar en Tamaulipas porque la verdad es que lo que requerimos son inversiones en todos los rubros.

Remata tenemos que ser muy cuidadosos y ver efectivamente de donde viene o porque no se ejerció esa cantidad de dinero en nuestro Estado.