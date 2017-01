La IP alerta de desabasto

Ciudad de México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a las autoridades de todos los niveles actuar contra los saqueos, vandalismo, robos y bloqueos que se generaron en protesta por el alza a los precios de las gasolinas.

De no hacerlo, habrá desabasto de bienes básicos, pérdidas en costos logísticos y almacenaje y las empresas sufrirán penalizaciones por retrasos, lo que podría provocar incluso en el cierre de establecimientos.

“Es un llamado a toda la autoridad a actuar, a prevenir y preservar el patrimonio”, dijo el presidente del CCE , Juan Pablo Castañón, tanto de las personas como de las empresas.

En entrevista, dijo que en algunos estados no se presentó la fuerza pública en los momentos en que se cometían los delitos.

Advirtió que de no haber abasto, la situación podrá aumentar el descontento y las movilizaciones sociales e incluso podría haber más violencia.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, dijo que aún hay protestas en Veracruz, estado donde el gobierno debe poner especial cuidado y enviar a la Policía Federal, porque prácticamente no hay cuerpos policiacos, pues por corruptos fueron “echados” y la situación parece complicada.

Agregó que debe de aplicarse todo el peso de la ley sobre las personas que roban y cometen actos de vandalismo: “si no se les hace nada, entonces todos van a robar”.

Por eso, la autoridad debe de imponer sanciones ejemplares a quienes cometan delitos, pero también pedirles que reparen el daño causado, expuso Solana Sentíes.

Castañón expuso que ante la incapacidad de la policía estatal y municipal para frenar esta situación es necesario la intervención de las fuerzas federales a fin de garantizar el libre paso en carreteras y puertos estratégicos.

Por ejemplo, hay entidades donde la policía “o no les alcanza o no existe, porque en algunos momentos no se han presentado y tiene que haber corresponsabilidad de las fuerzas del orden federal, estatal y municipal”, dijo el presidente del CCE .

Por eso, pidió que entre la fuerza federal en los estados “donde falta cooperación. Hay estados en donde tenemos más problemas, porque no hay intervención” de la policía. Es por ello que hacemos una “exigencia firme” a que actúen.