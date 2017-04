La invitan a presentar su proyecto de ciencias

Laredo, Tx.- Estudiante de secundaria de la Academia de Ciencias Harmony fue invitada por la Universidad Internacional de Texas A&M, a presentar su proyecto de investigación sobre las Ciencias de la Conducta.

Destiny Nielsen, estudiante de décimo grado, fue la única alumna en participar en la Conferencia impartida en Lamar Bruni Vergara.

El proyecto de Destiny es titulado “ Curando a los ciegos : La percepción sobre la falta de vivienda”. La joven habló sobre sus hallazgos después de entrevistar a 100 personas. Su investigación fue basada en una encuesta de 50 sin hogar y 50 con vivienda.

Los resultados que obtuvo Nielsen es que la falta de vivienda y servicios como salud e higiene son notorios.

“No podemos esperar una solución para todos. Si bien todas estas categorías abarcan todas estas áreas de la falta de vivienda en general, era muy evidente para mí que no todos podían responder a los mismos métodos de solución. Teníamos gente en situaciones sin hogar de todos los sectores de la vida. Por ejemplo, nuestra población sin hogar que elige no tener hogar para sentirse unificado, no se ajustaría a las políticas que se les aplican hoy”, dijo la estudiante.

La conferencia fue impartida durante el fin de semana en la universidad de Tamiu y la joven fue reconocida por el personal de la escuela.