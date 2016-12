La ciudadanía, la mejor protección de mexicanos en EU: embajador Sada S.

Washington, D.C.

A un mes del cambio de gobierno en Estados Unidos, el embajador de México en Washington, Carlos Sada Solana, colocó ayer a la naturalización de millones de residentes legales permanentes mexicanos como su mejor mecanismo de protección.



“Es una de las acciones que nosotros estamos promoviendo para que los mexicanos se integren a su nueva sociedad, para que se empoderen y también tengan posibilidades de viajar libremente en ambos lados de los dos países”, dijo en entrevista con Notimex.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS), más de 2.6 millones de mexicanos que son residentes legales permanentes en Estados Unidos no han ejercido la opción de convertirse en ciudadanos estadunidenses.

“Se trata de una de las acciones de protección muy importantes, la de hacerse ciudadanos porque entonces ya no están sujetos a procesos de deportación y por otro lado no pierden la nacionalidad mexicana”, explicó.

“Es un doble propósito (...) lo hemos hecho ya ahora más abiertamente desde hace un par de años a la fecha y lo vamos haciendo en los consulados, es decir dándoles información y facilidades a nuestra gente, como lo hace cualquier otro país que tiene ciudadanos en Estados Unidos”, abundó.

Un informe del Instituto de Estudios Latinos muestra que los inmigrantes mexicanos retrasan su proceso de naturalización más tiempo y tienen la tasa de ciudadanía más baja que casi todas las demás nacionalidades que residen en Estados Unidos.

Las principales razones argumentadas por los inmigrantes mexicanos para no hacerse ciudadanos es que no lo desean porque no lo consideran importante, no están interesados, no creen que sea necesario.