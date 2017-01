KOMANDER: ESTE ES MI AÑO

El 2017 será un gran año para la lucha libre de Reynosa, especialmente para el Komander , uno de los gladiadores más espectaculares de la Arena Coliseo, que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad.

Debajo de esa colorida capucha está un luchador hecho y derecho que levanta la voz no para amenazar, pero sí para advertir a rudos, técnicos y exóticos.

“Espero mucho éxito, bendiciones y mucha salud, porque este será mi año, vengo con todo, vengo dispuesto a vencer a quien se me ponga enfrente, a pasar retos y brincar obstáculos aunque parezcan imposibles, yo sé que con mi esfuerzo y dedicación lo voy a lograr”, asegura el guerrero del bando técnico.

Con un estilo aéreo que muchas veces raya en lo suicida, en apenas cuatro años de carrera como luchador profesional, el chamaco se ha ganado el respeto de propios y extraños, por eso exige a los promotores más oportunidades.

“Tengo muchos retos, soy una persona ambiciosa que quiere salir adelante, quiero luchas de apuestas, ya sean máscaras o cabelleras, pero más que nada quiero romper fronteras, salir más seguido de Reynosa, triunfar en otras partes de México”, comenta el joven atleta de 18 años de edad.

Inspirado siempre en su ídolo Rey Misterio, el Komander tiene preparadas varias sorpresas para no aburrir a su público.

“Habrá cosas nuevas, he trabajado mucho en nuevos movimientos y castigos, se van a sorprender mucho, los invito a que me sigan más de lleno porque este 2017 es mi año”, recalcó.

En cada función literalmente se juega la vida, pero el miedo no existe en este religioso enmascarado que deja todo en manos de la Virgen de Guadalupe.

“Siento mucha emoción al salir al encordado, es adrenalina, el miedo no existe, el miedo es un factor para no salir adelante, el miedo hay que dejarlo fuera, un luchador aéreo nunca debe de conocer el miedo, yo solamente me encomiendo a mi Dios padre que es el que está tomándome de la mano en cada vuelo y a mi virgen de Guadalupe que siempre me está protegiendo”, dice con mucha fe.

El Komander tiene muchos sueños por cumplir, como llegar a luchar en la empresa Triple AAA, sin embargo, comprende que hay que ir paso a paso.

“Todo a su tiempo, voy poco a poco, no te quieras comer el pastel de un solo bocado, vamos trabajando y con la ayuda de la gente vamos a lograr llegar a las grandes empresas”, finalizó.