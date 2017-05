‘Kia in the Klassroom’ estimula a estudiantes

Laredo, Tx.- El Distrito Escolar Independiente Unido en coordinación con Sames Kia, anunciarán a los estudiantes con asistencia perfecta durante un periodo de nueve semanas.

El estímulo se otorga cada año a quienes han cumplido con sus obligaciones como estudiantes; el programa se denomina “Kia in the Klassroom”.

Los finalistas será anunciados en cada una de las preparatorias, a partir de la próxima semana, y posteriormente al estudiante que habrá de convertirse en el ganador o ganadora de un automóvil; sólo se elegiran a cuatro participantes de cada escuela.

· 22 de mayo a las 15:00 horas - United South HS (gimnasio)

· 23 de mayo @ 15:00 horas - Lyndon B. Johnson HS (cafetería)

· 24 de mayo a las 15:00 horas. - United HS Main Campus (gimnasio)

· 24 de mayo @ 10:00 horas - John B. Alexander HS (cafetería)

El programa “Kia in the Klassroom” se lleva conjuntamente con el Programa de Asistencia Perfecta “Never Be Absent” del Distrito. Este programa también cuenta con incentivos de premio para la asistencia de la escuela preparatoria perfecta. Los premios incluyen televisores, radios, iPads y más.