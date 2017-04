Kevin Spacey será anfitrión de premios Tony

Nueva York, Estados Unidos.- Kevin Spacey será este año el anfitrión de los premios Tony , que celebran lo mejor de Broadway, dijeron los organizadores este martes.

Será la primera vez que Spacey anime los Tony, en una ceremonia que se realizará el 11 de junio en Nueva York,



Spacey, de 57 años, ganador del Óscar y del Tony, es actualmente estrella del programa de Netflix House of Cards. El histrión fue durante 10 años director de la compañía de teatro Old Vic en Londres.



"Yo fui la segunda opción para Sospechosos Comunes (The Usual Suspects), la cuarta opción para Belleza Americana y la decimoquinta opción para ser el anfitrión este año de los premios Tony . Me parece que definitivamente mi carrera va en la dirección correcta", bromeó Spacey en un comunicado.



Las nominaciones para los Tony, que premian obras de teatro, musicales y actores en Broadway, serán anunciadas el 2 de mayo.



El año pasado el musical Hamilton fue el ganador absoluto, con 11 galardones.