Juzgado ampara a Rodrigo Medina por uno de tres delitos

De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura referente al amparo 569/2016 se advierte que los vicios en el proceso no dejan claro porqué se le vinculó a proceso por ejercicio indebido de funciones el 9 de agosto pasado, por lo que deberán reponer el proceso.



"El proceder del Juez de Control deja en estado de indefensión al quejoso, al no conocer a ciencia cierta cuál o cuáles conductas actualizan el delito por el que únicamente se le vinculó a proceso -ejercicio indebido de funciones públicas- y los datos de prueba que las materializan, ya que la actuación reclamada denota un nulo análisis conceptual en el aspecto fáctico y de los datos que lo corroboren de manera individual", detallan en el comunicado.



"La exigencia de precisar las circunstancias del hecho delictivo va más allá de una conducta estrictamente formalista, sino que tiene que ver con el derecho de contradicción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el quejoso sepa con precisión cuál es el hecho que se le imputa y los datos de prueba que lo sostienen, de tal suerte que esté en aptitud de reunir los elementos necesarios para su defensa".



Además, recalcaron que en este amparo no se estudió el fondo por desconocerse los motivos que fundamentaron la vinculación, por lo que con el nuevo proceso podría clarificarse y el quejoso promover un nuevo amparo.



"Consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal, pero no implica que haya sido juzgada la constitucionalidad del mismo en cuanto al fondo, precisamente por desconocerse sus motivos y fundamentos, por lo que, se insiste, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo", agregaron.



Con esto, Medina ahora sólo estaría vinculado por dos delitos que son peculado y daño al patrimonio, quedando pendiente la reposición del proceso por ejercicio indebido de funciones.