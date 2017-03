Justifican el cobro en evento altruista

Tras la publicación en redes sociales durante el fin de semana, en donde un inspector estaba cobrando el impuesto del 8 por ciento de las entradas de un evento altruista, autoridades de la Dirección de Espectáculos del Municipio señalaron que el cobro era correcto, porque los representantes de la asociación civil Refugio Animal de Reynosa sólo solicitaron el exento en el permiso y no en el impuesto .



Naim Elías Ramírez, titular de la dependencia, expresó que de acuerdo al artículo número 9 de la Ley de Ingresos, se cobra el 8 por ciento a todo tipo de evento que tenga una taquilla.

“En este caso el exento que ellos pidieron fue en el permiso y no para el impuesto , por lo que el inspector acudió con los oficios del evento y al no ver que no decía nada procedió a cobrarlo”, dijo.

Destacó que en caso de ser una asociación civil se exenta de este pago, sólo si se hace la petición por escrito con las razones del porqué se hace el evento.

Personal de la Contraloría Municipal ayer realizaron las investigaciones pertinentes tras publicarse en las redes sociales lo que acontecido durante el fin de semana con un bingo que realizaba la asociación civil.

Comentaron que Carlos Molina fue el inspector que acudió a cobrar el impuesto al lugar del evento y no el que se mencionaba en la publicación.

Sostuvieron que ningún miembro del Refugio Animal Reynosa se presentó ayer a realizar la queja.