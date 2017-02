Justifica INE reducción del sueldo a consejeros

Ciudad de México

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la reducción del 10 por ciento del sueldo de los consejeros como una medida de austeridad es legal y constitucional luego que el consejero Benito Nacif impugnó ayer la medida.

“Estoy convencido de la legalidad y la constitucionalidad de la decisión que tomó la Junta General Ejecutiva, que yo presido, respecto de la reducción de las remuneraciones de los consejeros electorales y de los miembros de la Junta General ampliada; de hecho, yo voté a favor, junto con los demás consejeros que tienen derecho a voto, y que aprobamos por unanimidad esa medida”, dijo.

“Creo que es una medida legal y constitucional, insisto, pero sobre todo es una medida que entiende y que es sensible y solidaria con el difícil momento que atraviesan grandes sectores de nuestra población”.

Ayer, Nacif impugnó la reducción del 10 por ciento de su sueldo de 177 mil pesos mensuales netos alegando que el INE excedió sus atribuciones y transgredió principios constitucionales de certeza y legalidad.

Además, señaló, la disminución de su salario no se apega a la garantía y protección de los derechos humanos.

“Como ocurre en toda democracia y en toda institución democrática, como es el INE , somos respetuosos de todos los puntos de vista por muy divergentes que sean, todos los puntos de vista son bienvenidos en una decisión democrática”, dijo Córdova entrevistado tras participar en un foro en el Palacio de Minería.

“Por ende, somos también respetuosos de aquellos casos en los que algún miembro de INE decida recurrir las decisiones de autoridad ante las instancias jurisdiccionales”.

El consejero presidente añadió que la Junta Ejecutiva está preparando otro paquete de medidas de austeridad que pondrá a consideración del Consejo General.

CRITICAN A NACIF

Senadores criticaron la decisión del consejero del INE Benito Nacif de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción del 10 por ciento de su salario mensual, de 177 mil pesos.

El senador panista Francisco Búrquez deploró que el consejero Nacif haya impugnado la reducción del 10 por ciento.

“En estos momentos de descrédito de las instituciones, todo lo que hagamos para restar privilegios, costos y beneficios materiales debemos de hacerlo”, planteó en entrevista.

“Entonces estoy en total desacuerdo con la decisión del consejero Benito Nacif, y me extraña porque es uno de los consejeros a los que yo respeto. Habría que ver cuál es su argumentación para saber si es de índole económica o de procedimiento”.

Cuando se le mencionó que el consejero alegó que se podrían obtener mayores ahorros con la adopción de otras medidas y que se habían transgredido principios constitucionales, el legislador consideró que lo menos que puede hacerse es impulsar acciones alusivas a los privilegios personales y el salario.

“No dudo, sino que estoy de acuerdo en que hay otras áreas que significativamente pueden hacer más por mejorar el presupuesto público; pero deja mucho que desear su decisión y creo que no va de acuerdo con la trayectoria de Nacif, que es lo poco salvable en el INE . Corregir o reconsiderar es de sabios”.

Por separado, el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, estimó que es necesario analizar la decisión que tomó el consejero.

“Hay que analizarla. No hay que opinar sobre el derecho que tiene cualquier ciudadano, sea servidor público o no, para ejercitar derechos personales. Más que la defensa a un porcentaje de su ingreso, es una posición que él considera debe debatirse. Estoy interesado en conocer sus argumentos. No hay que censurar el derecho de cualquiera para acceder a la justicia. Además, es un hombre respetable”, dijo.