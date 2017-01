Justifica Cristante a Rubens Sambueza

Toluca, Edomex

El técnico del Toluca, Hernán Cristante , rechazó que Rubens Sambueza sea un jugador indisciplinado.

El estratega dijo que no le preocupan las reacciones que pueda tener el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos, ya que éstas, aseguró, también son responsabilidad de quienes lo rodean.

“No es que sea indisciplinado, es alguien que a veces explota, eso es parte de la inteligencia emocional, del momento. Muchas veces hacemos responsable a alguien por tomar ciertas acciones, ¿y quien está al lado de él para que no las tome?”, expresó Cristante .

“Es fácil apuntarle a alguien y no hacerse responsable, de lo que él pueda hacer y no es un tema personal, pero de cómo él pueda reaccionar y demás también es un problema nuestro, entonces no me preocupa, es un ganador y así vive el futbol, y sus reacciones son por eso, no porque sea un mal tipo o un mala leche”. (Reforma)