Juicio político a los diputados federales

Tampico, Tam.



Porque la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos permite establecer un juicio político en contra de funcionarios y legisladores que hacen mal su trabajo, en esta ocasión sería prudente llevar este proceso en contra de los diputados que aprobaron el incremento a los combustibles.

José Ortiz Rosales, abogado y representante de “Organizaciones Unidas por Tamaulipas”, consideró que debe de emprenderse un juicio político en contra de aquellos diputados federales de los partidos Revolucionarios Institucional, Verde Ecologista y de la Revolución Democrática que aprobaron el incremento al precio de la gasolina.

“Por supuesto, está previsto nada más que nadie quiere hacerlo... Es el juicio político , definitivamente está establecido en la Constitución, pero no tan sólo a los senadores y diputados que escondiditas aprobaron el incremento a la gasolina. Si no a quienes realmente tienen en su mano, en su poder con su firma de hacer esto”.

Manifestó que el aumento al costo de los combustibles genera también incremento en otros productos y servicios, pues las tarifas de transporte foráneo, por ejemplo de Tampico a Victoria, registran un aumento hasta de 21 pesos; Ortiz Rosales señaló que quienes ostentan cargos públicos a nivel nacional, manejan a las instituciones políticas que dejaron de ser oposición.

“Más allá de esto no podemos eludir una responsabilidad, ni una realidad. Los senadores y diputados reciben instrucciones de palacio nacional, realmente es en palacio nacional en donde se dicta la política económica del régimen, lo dijo López Portillo desde aquel entonces y no ha dejado de tener vigencia: Toda la política económica del país se diseña por el presidente de la República, vía Secretaría de Hacienda, vía los abyectos diputados y senadores que como la diputada Guillén jamás se acordaron que tenían una representación qué cumplir puntualmente… Paloma y Esdras no se acordaron que Tamaulipas tenía población que en un momento determinado como hoy, les recriminamos su actuación”.

TODOS PRIÍSTAS

Los diputados federales del sur de Tamaulipas son: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Esdras Romero, y Monserrat Arcos, todos de fracción priísta.

Por lo anterior, propuso que se retire el subsidio a los partidos políticos, reducir el número de diputados y senadores, eliminar partidas para el mantenimiento y vestuario de la casa presidencial, además de reducir con topes salariales, las percepciones económicas de los altos funcionarios de la Federación.