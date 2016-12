Jugarán fecha 25 y partidos pendientes

Nuevo Progreso, Tam.

Así lo comentó a este medio informativo el presidente Guadalupe Valdés , quien dijo al respecto a continuación les daré a conocer los juegos pendientes que se jugarán a partir del 19 de este mes en adelante.

El próximo lunes a las 19:00 horas Barcelona vs Progreso F.C. a las 20:00 nuevamente Barcelona vs Cuates y a las 21:00 Deportivo San Antonio vs Alterados; continuarán el martes en el mismo horario Vikingos Jr. vs Conalep, Vikingos vs Zorros, Vikingos Jr. Vs Disco, y por ultimo Vikingos vs Rayados.