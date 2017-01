Juez frena deportaciones de Trump

Cd. de México.- Un juez federal concedió una suspensión parcial de las deportaciones a las personas que han llegado a territorio estadounidense con visas válidas de los países a los que Donald Trump ha impuesto restricciones para entrar a EU.



El fallo es parcial porque no incide sobre la decisión del Gobierno de Trump de suspender la entrada de los inmigrantes, sino solo su deportación.



El decreto de Trump bloquea las admisiones de todos los refugiados durante los próximos cuatro meses, así como la entrada de inmigrantes de Iraq, Siria, Sudán, Irán, Libia, Somalia y Yemen, de mayoría musulmana, durante 90 días.



De acuerdo con The Guardian, menos de 24 horas después de que dos hombres iraquíes fueron detenidos en el aeropuerto John F Kennedy, en Nueva York hoy, por la mañana, sus abogados y aliados de la Unión Americana de Libertades Civiles animaron la decisión, según la cual nadie puede ser deportado.



"La estadía es nacional", dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Daniel Ho, después de la audiencia.



"Creo que el Gobierno no ha tenido la oportunidad de pensar en esto", dijo la juez Ann Donnelly a la Corte.



Donnelly dijo que cualquier persona de los siete países afectados que estaba en vuelo en ruta a EU cuando se firmó la orden y aterrizó con una visa válida, se le permitiría legalmente permanecer en el país.



La Unión Americana de Libertades Civiles estimó que entre 100 y 200 personas en todo el país habían sido detenidas antes de la audiencia, sin embargo, los abogados no pudieron confirmar ese número.



La estancia durará por lo menos hasta una audiencia programada para el 21 de febrero, dijo el juez .



Donnelly dictaminó que las deportaciones podrían causar a los demandantes un daño irreparable si es que los devuelven a países donde habían sido amenazados.



Decenas de personas fueron detenidas en los aeropuertos de todo EU hoy, sembrando confusión entre abogados y autoridades y generando caos para los viajeros y las familias, muchos de los cuales fueron separadas por las barreras legales durante la noche y el tránsito.