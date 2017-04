Joven salvó a su madre de ser acuchillada

Heriberto Eufracio Salazar, de quien no se reveló la edad, intervino y forcejeó con su papá, por lo que resultó con una herida en una mano al desarmarlo.



El atacante, quien no fue identificado, fue detenido por la Policía municipal.



Mientras que la mujer se identificó ante las autoridades como Beatriz Salazar Lara, de 36 años.



Los hechos, según una fuente, ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del domingo en una casa ubicada en la calle Misión La Fe , en la Colonia Misión San Juan.



La mujer indicó en su denuncia que su esposo, con quien ya no vive, llegó molesto al domicilio y le dijo que no le concedería el divorcio.



Después, el hombre fue a la cocina por un cuchillo y amenazó a la mujer con matarla, por lo que ella huyó hacia una recámara.



En ese momento, su hijo intervino y forcejeó con su papá para evitar la agresión.



Debido a que salió herido en la pelea, Eufracio Salazar fue ayudado por un vecino que es paramédico y no requirió de hospitalización.