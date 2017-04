Jersey de Brady fue encontrado gracias a fan

Seattle, Estados Unidos.- Dylan Wagner, de 19 años, es un coleccionista de artículos de la NFL y ferviente seguidor de los Patriots que en diciembre pasado le vendió por medio de Ebay un jersey a Mauricio Ortega.

Tras la venta, ambos intercambiaron fotos de sus respectivas colecciones. En la del mexicano destacaba una camiseta que no debía estar ahí.

"Sabía exactamente quién la tenía", narró Wagner.

"(Ortega) me envió 30 fotos de su colección. En el centro estaba el jersey del Super Bowl 49 de Tom Brady . Le pregunté: 'Cómo la conseguiste', y me contestó: 'te diré después'".

Wagner tiene un amigo coleccionista que es policía, Christopher Arone, a quien le pasó la información de su hallazgo.

"Fui capaz de dar dos direcciones para buscar".

"Me envió un artículo de ESPN. Decía que no era la primera vez que le robaban un jersey a Brady y que había sucedido después del Super Bowl contra los Seahawks. No podía creer que este tipo tuviera la capacidad de entrar y robar algo por lo que alguien trabajó tan fuerte".

La información de Wagner ayudó al FBI a dar con las camisetas, pues al buscar en la casa de Ortega también encontraron la del Super Bowl más reciente (51).

"Él (Arone) dijo que el video no probaba nada. Sin las fotos que le envié no hubieran podido conseguir la orden para buscar en el sótano de Ortega y recuperar los jersey s", dijo el joven.

"Es increíble. No estaba seguro que pudieran recuperar una, pero recuperaron ambas. Es historia, realmente lo es".

Y como buen fan, Dylan no ocultó su deseo de conocer al mariscal de campo.

"Me encantaría conocer a Brady algún día, tengo esperanza. Sería un sueño hecho realidad. La verdad estoy muy feliz de que haya recuperado su jersey ".