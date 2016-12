Jennifer Lopez Planean concierto anti Trump

Según el diario, sobran los artistas que quieren ser parte del elenco.



Mark Ross, hijo del fallecido Steve Ross, quien fuera director general de Time Warner, es presuntamente la persona detrás del plan.



Al parecer, el demócrata se encuentra buscando el financiamiento para el espectáculo.



Aunque todavía no se ha anunciado la participación de algún artista, la ex candidata Hillary Clinton hizo campaña con muchas superestrellas de la música a lo largo de la contienda, así que varias bien podrían sumarse al masivo.



Jennifer Lopez le dio su apoyo a la ex Secretaria de Estado precisamente en un concierto en Miami , y grandes nombres de la música, como Beyoncé, Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen y Lady Gaga la respaldaron también.



Además, Dave Matthews, Jay Z, Stevie Wonder, Steve Aoki y Katy Perry se declararon abiertamente pro Clinton en su momento.



Quien ha sufrido para lograr el apoyo de personalidades del entretenimiento es Trump, pues no ha conseguido talento para su evento inaugural, ya que prácticamente todas las estrellas de alto calibre son fieles demócratas.



Hasta ahora, sólo la joven Jackie Evancho, de 16 años, quien ganó fama gracias al programa America's Got Talent, está confirmada para cantar el Himno Nacional estadounidense en la ceremonia programada para el 20 de enero del 2017 en Washington.