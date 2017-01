Javier Hernández: "No me desespero ni me deprimo por unos meses sin marcar"

El ariete tricolor tiene más de 100 días sin marcar en cotejo oficial, la última vez que vio las redes fue el 1 de octubre en Bundesliga contra Borussia Dortmund, aunque se hizo presente en el marcador apenas hace unos días en la disputa amistosa de la Florida Cup .



"En mi caso, no me desespero realmente. Por 10 años metí un gol por partido, casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin marcar. Lo que a mí más me gusta es jugar futbol", manifestó " Chicharito " en entrevista con el portal oficial de la FIFA.



"En estos partidos me ha tocado colaborar con el equipo en otras posiciones y lo tomo como un aprendizaje para ser un jugador más completo, no sólo un delantero de área sino jugar, encarar, darme la vuelta y hacer cosas distintas", abundó.



Admitió que sí extraña anotar, pero confía en que pronto llegará ese gol que le devuelva la buena racha, pues una anotación incluso puede maquillar un mal juego en términos generales y su idea es siempre colaborar para la victoria de su equipo.



"¿A quién no le gusta meter un gol? Yo creo que, si les preguntas, ¡hasta los porteros quisieran meter uno (risas)! Y bueno, a los delanteros se nos califica por eso. Si juegas fatal pero haces tres, todo el mundo te felicita".



Agregó que le gusta salir de la cancha con esa sensación de haberlo dado todo.



“Suena a cliché, pero lo que quiero es ayudar a mi equipo. Si anoto y perdemos ¿de qué sirve?".



"Ves a Cristiano (Ronaldo) que ganó el The Best por su juego, pero también porque ganó la Euro y la Champions. Sin eso, nunca lo hubieran reconocido. Los goles son la cereza del pastel de todo un desempeño y si juego bien, ya llegarán. Ahora que si juego mal y no anoto, entonces no me siento tan contento (risas)", indicó.