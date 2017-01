Javier Duarte dejó sin recursos hasta a los deportistas

María de los Ángeles Ortiz, directora del IVD , aclaró que sí fue destinado el presupuesto para este propósito, pero no llegó a los deportistas.



Por lo tanto, aunque se realizará una auditoría, el dinero no puede volver a solicitarse.



"La problemática es que en varios meses sí bajó el recurso, pero no se aplicó y no se destinó para ello. Hubo a quienes se les depositó en tarjetas que no eran del Instituto", explicó Ortiz, quien asumió el cargo en diciembre.



Aún se desconoce cuánto dinero dejará de cubrirse, pero es responsabilidad de los tres directores del IVD durante la Administración de Duarte (2010-2016).



Entre los atletas a los que se les adeuda está el triatleta olímpico Crisanto Grajales, medalla de bronce en la Copa Mundial de Triatlón que se celebró en Ecuador en el 2016.