Jaime Rodríguez se disculpa con Santa: “Sí existe, pero es gacho”

Asimismo, durante su mensaje en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “El Bronco” admitió que no puede dormir por todas las cosas que le dice la gente en redes sociales, por mantener la tenencia sin descuento para 2017 como se había acordado.

En presencia de los presidentes municipales de Benito Juárez, Heriberto Cantú, y de Cadereyta, Santiago Preciado, comentó que a los alcaldes por ser alcaldes y a él por ser gobernador, todos los días la gente les recuerda a su mamá, y “nosotros no podemos recordarle la mamá a nadie porque eso implica violencia, es decir, el ciudadano sí tiene derecho a reclamar al gobernante y el gobernante no tiene el derecho de decirle al ciudadano la verdad”.

Cuando eso pase, dijo, “habrá igualdad y entonces se vencerá la violencia, porque hay que hablar, hay que parlar, hay que comunicarnos”.

“El Bronco” se refirió a las recomendaciones que implicaron la Alerta de Género para cinco municipios del estado, y agregó que la idea es “irnos a tolerancia cero, ser estricto no violento, ser duro no dócil, aplicar la ley”. Lamentablemente, dijo, “todas las recomendaciones requieren maldito dinero”.

Expresó que frente a esa necesidad de recursos, hay una sociedad enojada porque no quiere pagar impuestos y comentó que se planteó un presupuesto que por razones de comunicación el ciudadano no entiende “o no se los hemos dicho adecuadamente”.

El gobernador comentó que hay una desconfianza de la sociedad en los gobiernos, que los mismos gobiernos propiciaron, “yo hacía la comparación, que nosotros nos casamos con la mujer engañada, que esa mujer que se llama sociedad no tiene confianza en el gobernante, por más que tú quieras decirle a tu mujer no te voy a engañar, pero ella fue engañada en el pasado, difícilmente puede confiar en alguien.

“A mí me toca ser ese alguien en esta sociedad, en donde todo lo que hagas se piensa que vas a hacer lo mismo que el otro, que la vas a engañar, y eso va generando un distanciamiento; yo como gobernador tengo que generar confianza, no se pide, se da, es lo que estamos tratando, dar confianza”.

El gobernador mencionó que de los 89 mil millones de pesos que tendrá Nuevo León en 2017, 70 mil millones los aporta la Federación y 19 mil son recursos que el estado tiene que generar, “y el impuesto sobre la nómina solamente nos da cinco mil millones de pesos, que son los únicos impuestos empresariales que le pagan al estado, todo lo demás se lo pagan a la Federación, pero está comprometido para todos los incentivos que se le dieron a Kia, y el resto que no está comprometido con Kia, está para la compra de los vagones del Metro que está sin concluir”.

Señaló Rodríguez Calderón que “como mexicanos, la mayoría estamos viendo cómo evadir pagar impuestos, es una cultura desafortunada que no existe en otros países, pero en México buscamos cómo evadimos para no cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos”.

Mencionó que ante el aumento en las tasas de interés para el pago de la deuda, “yo propuse sostener el tema de la tenencia, que por eso muchos me están recordando a mi mamá, y mi mamá no tiene la culpa, la vamos a sostener en 20 por ciento de descuento; pero aquí hay 2.2 millones de vehículos, y sólo pagarán 500 mil”.

“Yo hubiera querido recibir aplausos en lugar de enojos, pero los medios en su violencia de incomunicación, hacen que el ciudadano se enardezca y culpan al gobernador y a los diputados de irresponsables, de traidores a una sociedad”, dijo “El Bronco”.



“No duermo pensando en la gente que me escribe que me dice hasta de lo que me voy a morir, pero tengo que enfrentar el problema; en serio, mi mujer me dice ya no leas esto (en las redes sociales), tengo que hacerlo, contestarle a la gente”.

Según el gobernador, el 35 por ciento de la gente de Nuevo León que debe pagar, no cubre la tenencia, y en general 50 por ciento no paga las contribuciones.

Por otro lado, recordó que hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hizo una recomendación por su lenguaje contra las mujeres y las niñas, por los temas de obesidad y embarazos no deseados.

“Yo por mi léxico y mis comentarios que de repente soy así, les pido una disculpa, pero así me enseñó mi mamá a hablar, en el camino intentaré mejorar, nunca lo hago con el fin de dañar, como con este asunto de Santa Claus que me traen en friega”, al haber señalado a hijos de policías que Santa Claus es su papá.

“Hoy con la tecnología te hacen decir otras cosas, te quitan y te ponen, yo dije, pues su papá es Santa Claus, porque le ayuda a Santa Claus; hoy soy noticia nacional, que soy el Grinch, pero también debo decirles algo, se ha soltado un debate nacional, y yo siempre digo lo siguiente, cuando digo cosas, las digo pensando en hacer la polémica”.

Consideró positivo que se armó la polémica “y si tienen que culpar a alguien, bienvenida la culpa, sí soy culpable, pero qué bueno que hoy ponen en la mesa esa discusión si está bien o está mal, ¿por qué lo engañas de chiquito, y luego quieres que te diga la verdad, y luego quieres que sea un hombre o una mujer responsable?. Esto lo dije, hoy lo aclaro, digo, perdóname Santa Claus, sí existes, pero también he dicho que Santa Claus es gacho, les lleva a los que tienen y no les lleva a los que no tienen, en esos casos no estoy de acuerdo con Santa Claus”, dijo.

Mensaje mencionó que se tomará unos días de vacaciones, pero aclaró, “no voy a ir a Mc Allen, porque solté la lengua de no ir a Mc Allen”, cuando pidió a los nuevoleoneses no ir a Texas, para demostrarle a Donald Trump que la gente del estado tienen poder de compra y nos son delincuentes.