Invitan a feria de educación superior

Weslaco, Tx. - Configurado para ayudar a los estudiantes actuales y futuros a conformar su camino de carrera con respecto a la educación superior, el Colegio del Sur de Texas (STC) los convoca a su evento anual dirigido a crear una cultura universitaria.

La quinta edición anual de la Feria de Educación Superior se llevará a cabo el martes 11 de abril de 11:30 a 14:30 horas en Mid-Valley Campus Pavilion de STC, ubicado cerca del edificio A.

Los escolares que asistan tendrán la oportunidad de conocer las diferentes alternativas académicas que ofrece South Texas College y otras instituciones para los jóvenes que desean entrar a la educación superior.

Al respecto, Rainlilly Elizondo-Weber, profesora del Departamento de Historia de STC y quien coordina este evento dijo que también habrá varios otros servicios estudiantiles presentes, así como instituciones de cuatro años presentes.

“La feria es un evento comunitario dirigido a crear una cultura universitaria”, destacó.

El evento de este año contará con al menos 40 mesas destinadas a ayudar a los estudiantes actuales y potenciales a registrarse y aprender sobre los servicios disponibles, así como ayuda para seleccionar una carrera, continuó Elizondo.

Las universidades Texas A&M-Kingsville, Texas Tech, Texas A&M-Colegio de Enfermería, UTSA, Texas State University, UTRGV, Stephen F. Austin, Our Lady of the Lake, Texas A&M International,Texas A&M-College Station, University of Houston-Victoria, y Texas A&M McAllen Licenciatura en Ciencias de la Salud.

INFORMADOS. Decenas instituciones de dos y cuatro años acompañaran a STC durante la actividad informativa anual.