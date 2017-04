Investiga SAT empresa de papel cercana aDuarte

Se trata de la compañía M2 Córdoba, cuyo domicilio fiscal se ubica en el estadio de beisbol Beto Ávila, donde juega el equipo Rojos del Águila de Veracruz, propiedad de los Mansur.



Según registros públicos, M2 Córdoba fue utilizada por José Antonio Chara Mansur Beltrán para comprar al menos 15 propiedades en Texas, valuadas en unos 7 millones de dólares.



Al menos 12 de ellas se ubican en el fraccionamiento The Woodlands, en Houston, donde la cuñada y los suegros de Duarte también tienen residencias. Chara Mansur fue subsecretario de Finanzas del Gobierno de Duarte de 2010 a 2012, así como delegado en Veracruz de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, de 2013 hasta el 25 de agosto de 2016.



Antes de 2010 se dedicaba a los bienes raíces, y sus compras en Estados Unidos son previas al sexenio de Duarte. Sus vínculos con Texas datan, al menos, de su época como estudiante de maestría en la Universidad de Texas en Austin.



El pasado 27 de octubre, una notificadora del SAT visitó el estadio Beto Avila para requerir la entrega de todos los documentos contables, fiscales y financieros, así como los datos de los accionistas y representantes legales de M2 Córdoba, para auditar el ejercicio de 2011.



Como nadie supo responder por la empresa en cuestión, la notificadora estableció que M2 Córdoba no está localizable en el domicilio que se tiene registrado.



Moisés Mansur Cysneiros, prófugo y coacusado de Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, se refirió en un video difundido en octubre pasado a las propiedades de Chara Mansur en Estados Unidos, al tiempo que trataba de deslindarse de las muchas operaciones financieras del ex Gobernador en las que se le atribuye participación.