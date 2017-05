Investigan fiesta racista "Anti-México" en Texas

Dallas, Estados Unidos.- Autoridades de la Universidad Baylor, en Waco, Texas , investigan una fiesta racista en el campus con temática mexicana.



La celebración incluyó disfraces de sirvientas y trabajadores de la construcción, además de ponchos, sombreros y gritos de "¡construyan el muro, construyan el muro!".



La fiesta , efectuada la noche del sábado, motivó que la institución emitiera una declaración condenando el evento y que más de 200 estudiantes protestaran hoy en el campus exigiendo a las autoridades universitarias políticas que fomenten la diversidad y la inclusión.



Los estudiantes pidieron que se sancione a la fraternidad, se emita una disculpa formal y se establezcan cursos obligatorios de competencia cultural para estudiantes y profesores y contratación de personal más diverso.



La fiesta fue organizada por estudiantes miembros del capítulo de la fraternidad Kappa Sigma de la universidad, varios de los cuales colocaron fotografías del festejo en las redes sociales.



En una declaración, Kevin Jackson, vicepresidente de la División de Vida Estudiantil de la Universidad Baylor, calificó la fiesta de profundamente preocupante y señaló que no refleja en modo alguno los valores institucionales de Baylor.



"Baylor está comprometido con una misión cristiana que apoya activamente a una comunidad universitaria caritativa y diversa, y no toleramos ningún tipo de racismo en nuestro campus", afirmó Jackson.



La universidad está investigando la celebración.



"Cuando cualquier incidente que no se alinea con nuestra fe y misión es traído a nuestra atención, es investigado a fondo por la universidad, y se toma la acción apropiada", aseguró Jackson.



Bajo la División de Vida Estudiantil de Baylor, el Equipo de Apoyo a Incidentes Motivados por Prejuicios investiga incidentes relacionados con raza, nacionalidad, religión, género y edad, de acuerdo con el sitio de Internet de la universidad.