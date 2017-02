Investigan extorsiones en la venta de boletos

Tampico, Tam.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado, canceló el concierto que se realizaría anoche en el Estadio Tamaulipas, pues no se cumplen con las condiciones para que se realice, además de que existe una línea de investigación por supuestas extorsiones en la venta de boletos.

Así lo dio a conocer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca , al dar por iniciada la Primera Semana Nacional de Salud con la asistencia de los tres alcaldes de la zona conurbada y la Secretaría de Salud.

Al término del evento protocolario, el mandatario de la entidad fue tajante al señalar que no se efectuaría el concierto de Alfredo Ríos, El Komander , toda vez que no se cumplió con los permisos de Protección Civil y el tema de impuestos, “pero más allá de esto, me señalan por ahí que existe una línea de investigación en torno a quienes utilizando eventos de esta naturaleza estaban vendiendo boletos exigiéndole a algunos sectores de la sociedad que fueran vendidos... En pocas palabras, extorsionando a la gente para hacerse de recursos y ésta es otra línea de investigación que en su momento se dará a conocer”.

Agregó: “lo que yo sí les puedo decir, es que nadie está por encima del estado de derecho y vamos a aplicarlo, diga lo que diga quien sea”.

Dijo que esta acción tiene como único propósito el restablecer el orden y el estado de derecho. “Es algo que no se practicaba en el pasado y hay quienes se escudaban en eventos para hacerse de recursos públicos y hay la presunción y, no quiero decir que este sea el caso en particular, pero de muchos otros en el estado de Tamaulipas, que era una práctica recurrente que usaban los grupos delictivos”.

Aseguró que ya existen denuncias en contra de quienes organizaron el evento, por lo tanto se seguirá con la línea de investigación, “y se va a actuar en consecuencia”.

García Cabeza de Vaca precisó que todos los eventos y concierto s son bienvenidos a Tamaulipas, pero que éstos sean sanos y familiares en donde la ciudadanía participe. “Por supuesto que a mí también me gustan los concierto s, como a cualquier ciudadano, pero lo que no voy a permitir es que existan dudas de la procedencia de quienes promueven esos eventos y mucho menos voy a permitir que la delincuencia utilice esos eventos para fortalecerse y tener ingresos al respecto... Esto es cosa del pasado”.

Aceptan orden

>Los representantes de la empresa Producciones LM, encargados del concierto del Komander , recapacitaron instantes después de las declaraciones del gobernador y echaron marcha atrás al concierto .

>Señalaron que por situaciones ajenas a la empresa no se llevaría al cabo el concierto , por lo tanto a partir del lunes se estaría regresando el dinero que se obtuvo del boletaje, en los puntos en donde se tenían a la venta.