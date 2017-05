Investigan a novio de mujer muerta en CU

Cd. de México.- Por voluntad propia, Jorge se presentó hoy en el Ministerio Público para identificar a su novia, cu yo cadáver fue encontrado el miércoles en Ciudad Universitaria.

La joven estaba sentada, debajo de una caseta telefónica, cu yo cable del auri cu lar lo tenía enrollado en el cu ello.



Aunque las primeras indagatorias apuntan a un suicidio, por el tipo de surco que tenía la muchacha en el cu ello, autoridades de la Pro cu raduría capitalina (PGJ) tienen sospechas de Jorge y aún no descartan un feminicidio.



Todo porque, en estado de ebriedad, el hombre de 29 años de edad admitió que habían estado bebiendo alcohol y drogándose en los alrededores de la Fa cu ltad de Química, y que habían tenido una dis cu sión.



Agregó que la víctima se llamaba Lesby Berlin, de 22 años de edad, con quien vivía desde hace cu atro meses en una vivienda de Tlamaltecas, Colonia Pedregal de Santo Domingo, muy cerca de CU .



Sin embargo, lo dicho por Jorge no fue anexado a la carpeta de investigación COY-1/UI-1C/D/1099/05-2017, pues el médico legista determinó darle 8 horas de reposo, por el grado de ebriedad que presentaba.



Por la tarde, Jorge Luis se mostró más reservado, pero proporcionó el teléfono de la madre de Lesby, quien a cu dió a la agencia ministerial a reconocerla.



Al principio se alteró al ver fotografías del cu erpo, después alegó que no era su hija, pero terminó identificándola.



Reveló que Lesby había dejado de asistir a clases desde 2014, cu ando era alumna de la Preparatoria 6; añadió que hace unos meses se fue de la casa y desde entonces se comunicaba poco con ella.



Acorde con las pesquisas, Lesby tenía trabajos temporales y conoció a Jorge en CU , donde al parecer se juntaban con otras personas a beber.



La madrugada del miércoles estuvieron bebiendo hasta cerca de las 4:00 horas, cu ando Jorge decidió retirarse; Lesby le siguió, pero en el camino hacia Copilco tuvieron una fuerte pelea.



Entonces, la joven supuestamente decidió regresar a donde habían estado divirtiéndose.



Como no podía comunicarse con ella, ya por la tarde de ese día, Jorge llegó a las inmediaciones de la Fa cu ltad de Química y ahí le informaron que Lesby había sido hallada muerta.



Por eso fue al MP y contó lo sucedido, pero no quiso detallar el porqué de la dis cu sión con Lesby y tampoco la razón de permitir que retornara a donde habían estado.



Aseguró ser empleado de limpieza en la Prepa 6 y no recordar los nombres de las personas con las que supuestamente pasaron la noche anterior.