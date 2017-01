Invertirá Sedena 19 millones de pesos para telefonía

Los contratos fueron adjudicados el pasado 23 de diciembre a las empresas Orgtec y Spacenet Communications Services de México, para rentar 351 teléfonos y terminales satelitales, además del tiempo aire necesario tanto para éstos como para los equipos propiedad de la Sedena .



Los teléfonos, de las marcas Inmarsat e Iridium, son utilizados sólo por el Alto Mando en ciertas instalaciones, y en los aviones Boeing 737, Learjet 45 y Challenger C-605, que están al servicio del General Secretario y otros funcionarios.



Desde junio de 2015, la Sedena registró ante la Secretaría de Hacienda un proyecto de inversión de 714 millones de pesos para comprar 8 mil 51 de terminales satelitales móviles de mano, vehiculares, marítimas, semifijas y aéreas, precisamente para aprovechar el Morelos 3.



La idea era empezar con 8 mil 51 terminales en 2016, y agregar 12 mil 90 en 2017 y 2018, para que todas las unidades de la Sedena hasta el nivel de pelotón puedan utilizar telefonía satelital, pero el proyecto de inversión no avanza y no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de 2017.



"Si no se autoriza el proyecto para compra de terminales", advirtió Sedena en 2015, "la capacidad de servicios móviles del satélite Morelos 3 quedaría ociosa y se tendrían pérdidas millonarias difíciles de cuantificar, además de la presión de la opinión pública por el gasto en un sistema de costo elevado que no tendría empleo".