Invasión ‘hormiga’ en área de Pemex

Familias de otros sectores de la ciudad invaden terreno de Pemex en la colonia Nuevo Amanecer, asegurando que es por necesidad, a sabiendas de que es ilegal lo que realizan.



“La verdad yo vivo en la Primero de Mayo, pasaba y vi que estaban personas y dijeron que es la necesidad lo que nos obliga, porque yo vivo arrimado con mi hijo, me vine a acercar para que nos dieran chance; la mayoría no tenemos para la renta, no tenemos trabajo, yo lo que quiero es que nos hagan caso y que las autoridades nos ayuden”, dijo Edmundo Domínguez.

“Yo ya tengo como seis años o a lo mejor más limpiando, yo fui a tenencia de la tierra y me dijeron que si la gente se metía no los podían sacar, un ingeniero nos dijo, yo fui y les dije vengo a preguntar porque necesito comprar un lotecito, ahí no se puede vender porque es de Pemex, me dijo”, comentó Inocencia Mendoza.

Las familias saben que es terreno federal y ya tienen casa en otras colonias, pero aun así andan apartando lotes, y advierten que se quitaran hasta que también saquen a una persona que está en los terreno s y que no han podido quitar.

Algunos tienen tres días invadiendo el lugar y aseguran que ya sacaron los tubos, aunque hay uno más abajo y por ello quieren que la paraestatal libere los predios.

LIMPIAN. Ya llevan tres días limpiando y son de otras colonias.