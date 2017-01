Intensas heladas y tormentas congelan a Europa

Pero también han muerto en Italia, Turquía, Grecia y Rusia.



La mayoría fallecieron por hipotermia, y preocupa a los Gobiernos locales la situación de las personas sin hogar, como mendigos y refugiados.



La masa de aire gélido que mantiene en alerta al este de Europa se centra en Rumania y Hungría.



La temperatura en la región cayó a 30 grados bajo cero en algunas áreas.



Según los expertos, se trata de una ola de frío siberiano que atraviesa Europa y que tenderá a atenuarse en los próximos días, aunque para mitad de mes se prevé otra ola polar luego de que en diciembre pasado se registraron temperaturas más altas del promedio para la temporada.



El río Danubio se congelaba lentamente en Budapest, un hecho inusual en los últimos años.



En Polonia, 17 personas murieron por el frío durante el fin de semana, según el Centro Gubernamental de Seguridad, elevando la cifra total de fallecidos desde noviembre a 65.



Medios checos dijeron que seis ciudadanos, en su mayoría personas sin hogar, murieron el fin de semana, cuatro de ellos en la capital, Praga. Varios estaciones climáticas en las montañas checas informaron de temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero, incluyendo 34.6 grados bajo cero en las montañas Sumava del suroeste.



El instituto hidrometeorológico checo prevé más heladas para la región en los próximos días, con temperaturas por la noche de 20 grados bajo cero en el noreste para la mañana del martes.



La agencia estatal de noticias húngara MTI informó el domingo que se superaron los mínimos récord de temperatura tanto a nivel nacional como en Budapest, registrando 28.1 grados bajo cero y 18.6 grados bajo cero, respectivamente.



Dos hombres sin hogar murieron congelados en Eslovaquia el fin de semana y el clima causó retrasos en el servicio ferroviario y cierre de caminos en el norte del país, incluso interrumpiendo el funcionamiento de algunos funiculares en centros de esquí en los montes Tatras, una cordillera en la frontera entre Eslovaquia y Polonia, donde la temperatura cayó a 30 grados bajo cero.



En Bulgaria, las nevadas y fuertes vientos bloquearon carreteras y dejaron a más de 75 mil hogares en el noreste del país sin electricidad durante el fin de semana.



Refugiados desprotegidos



Las bajas temperaturas ponen en grave peligro a los que duermen al raso o en campamentos de refugiados.



La Comisión Europea advirtió que la situación es insostenible en los campos de Grecia. El frío provocó también la muerte de dos personas en el país heleno y el miedo en los refugiados, que malviven a la intemperie o en lugares no aptos para hacer frente a temperaturas tan extremas.



"Vamos a morir en las tiendas, no tenemos calefacción para pasar la noche", aseguró un refugiado en la isla de Lesbos, donde no están preparados para un invierno tan duro.



"A veces cuando el viento sopla muy fuerte tira las tiendas y no podemos dormir", señaló otro migrante.



En Alemania un traficante de personas abandonó este domingo a 19 refugiados en un estacionamiento con 20 grados bajo cero. Entre los refugiados había cinco niños y 14 adultos, y algunos de ellos mostraban síntomas de hipotermia.



Los refugiados no tenían papeles de identificación y aseguraron a la Policía que proceden de Siria, Irak e Irán y que pagaron a los traficantes cerca de 800 euros por persona.



Los refugiados empezaron su viaje hacia Alemania en Italia, y el conductor abandonó el camión cuando empezó a tener problemas con el motor.