Insulta reportera a Melania; lo fustiga NYT

Lo anterior lo tuiteó Melania Trump en su cuenta oficial como Primera Dama (@FLOTUS).



Su mensaje iba dirigido a la modelo Emily Ratajkowski y con ese mensaje la esposa del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso agradecerle el gesto que tuvo al defenderla del insulto de una periodista de The New York Times.



Ratajkowski escribió en la red social, a última hora de este lunes, que una reportera le había dicho en un evento el pasado domingo que Melania era una prostituta.



"Sea cual sea la política que defiende es crucial llamar a eso como lo que es: slut shaming (término en inglés que define a los ataques realizados a mujeres basándose en su actividad sexual). Me dan igual sus desnudos y su historial sexual, y a nadie debería importarle. Los ataques específicos de género son asquerosa basura sexista", afirmó la también modelo en su tuit.



El mensaje con el que la Primera Dama respondió a Ratajkowski es el quinto que publica desde que la Casa Blanca creara su cuenta oficial, el pasado mes de enero.



The New York Times, por su parte, publicó un comunicado en el que califica el comentario de su periodista de inapropiado.



La vocera del diario neoyorkino, Eileen Murphy, señaló que la periodista, cuyo nombre no mencionó, no cubre Washington ni noticias políticas.



"En una fiesta la pasada noche, una reportera del Times, que no cubre Washington ni ninguna sección de política, habló de un rumor infundado sobre Melania Trump. La intención del comentario no era publicarlo, pero no obstante fue totalmente inapropiado y no debió ocurrir. Los editores ya han hablado con la reportera en cuestión sobre el lapso".



El rumor infundado del que habla se refiere a una publicación que hizo el medio británico Daily Mail el pasado mes de agosto en la que aseguraba que Melania había sido escort en los 90, durante su etapa en Milán, antes de mudarse a Nueva York.