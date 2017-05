Insiste en inocencia presidente brasileño

Río de Janeiro, Brasil

En un intento por salvar su permanencia en el cargo en medio de un creciente escándalo de corrupción, el presidente brasileño Michel Temer dijo ayer al país que una grabación que lo incrimina fue manipulada.



“Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con (malas) intenciones”, declaró Temer en conferencia de prensa en Brasilia, la capital del país.

El mandatario afirmó que le solicitó al Supremo Tribunal Federal, la corte más alta del país, que suspenda la pesquisa anticorrupción que pesa sobre él hasta que los expertos puedan analizar el audio en el que él parece aprobar el pago de sobornos al expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, a cambio de su silencio.

Es improbable que el tribunal acepte la petición porque había autorizado la investigación contra Temer y ordenado que se hiciera pública.

Temer hizo notar que el periódico Folha de S. Paulo reportó que la grabación de 39 minutos había sido editada. El periódico O Globo fue el primero en difundir la existencia del audio.

El mandatario también puso en duda los motivos del hombre que hizo la grabación, Joesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS. El mandatario acusó a Batista de comprar “grandes cantidades de dólares para causar caos en el mercado cambiario” antes de que entregara la cinta a los fiscales.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato las afirmaciones de Temer sobre Batista y la grabación.

En el audio, Temer parece apoyar el pago de sobornos a Cunha, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Cunha encabezó el año pasado la campaña para destituir a la presidenta Dilma Rousseff mediante un juicio político.

Temer, entonces vicepresidente, asumió las riendas del país después de la destitución de Rousseff por manejos ilegales del presupuesto federal.

Es improbable que las declaraciones de Temer influyan en el creciente movimiento para que renuncie. Incluso si la grabación fue editada, las palabras de Temer a Batista de que mantenga los pagos a Cuña parecen claras. Y el gobernante no mencionó la lista larga de otras acusaciones contra él, ni reconoció que sus aliados han comenzado a abandonarlo.