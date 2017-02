Inseguridad, interesa a los menores del país

Ciudad de México

CEREMONIA

Provenientes de todos los estados de la República, 300 menores de edad rindieron protesta ayer ante el presidente de la Cámara baja, Javier Bolaños, como diputados infantiles de México.

Al subir a tribuna, legisladores infantiles externaron su preocupación respecto a temas como la inseguridad que azota al País y el derecho a la educación.

“Hoy vengo a hablar de este derecho, que me gusta mucho, el derecho a jugar, pero hoy en nuestra vida ya no podemos disfrutar ese derecho, porque ya no podemos, porque tenemos miedo de la inseguridad ”, mencionó Áxel Valencia, originario de Morelos.

“Los niños tenemos que ser libres, que ya no haya más inseguridad ”.

Janeth Santana, del Estado de México, añadió que el Congreso debe resolver el tema de los miles de niños que no pueden acudir a la escuela por falta de oportunidades.

“Mi opinión en el lugar donde vivo es que todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que no acuden a la escuela por falta de dinero o por falta de interés de los padres”, argumentó.

Al inaugurar el Décimo Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México, Javier Bolaños recalcó que las propuestas de los infantes serán tomadas en cuenta por el Congreso para generar leyes que mejoren las condiciones del País.

“Ahora estaremos muy pendientes de las propuestas que ustedes definan”, indicó el diputado panista.

“En el 2003, el Parlamento Infantil propuso limpiar a las policías, sacar a los elementos corruptos de estos cuerpos de seguridad, me parece que es un buen momento ahora que ustedes revisen qué tanto se ha avanzado en ese tema”.

Durante la ceremonia de inauguración del Parlamento Infantil se eligieron a los integrantes de la mesa directiva, la cual estará compuesta por puras mujeres y será presidida por Ashley Gómez, originaria de la Ciudad de México.

Para la organización de dicho parlamento se presupuestaron 4.9 millones de pesos y participaron instituciones como el Congreso y el Instituto Nacional Electoral.

Actividades del 13 al 17

El X Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017 quedó instalado en la Cámara de Diputados, con la participación de 300 menores de edad de los cuales 72 por ciento son mujeres y 28 varones.

Durante cinco días, del 13 al 17 de febrero, niños y niñas analizarán la situación del país, así como los compromisos con la niñez; por primera vez, los menores hablan en representación de la circunscripción por la que fueron elegidos.

Después de elegir a la presidenta del parlamento infantil, Ashley Brigette Gómez Lorezana, se tomó protesta a todos los diputados infantiles. Este lunes se realizó la primera sesión en la que abordaron temas como seguridad, impuestos, educación y pobreza.

También recordaron el centenario de la Constitución mexicana y pidieron que cada cambio que se haga la carta magna sea para el bien de todos.

Los 300 menores, que fueron seleccionados de entre nueve mil niños y niñas de diferentes escuelas de todo el país, se reunirán en mesas de trabajo temáticas.

Las conclusiones las entregarán en la sesión del viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Javier Edmundo Bolaños Aguilar, y clausurarán el evento.

Al inaugurar el parlamento infantil, el diputado Javier Edmundo Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, les dio la bienvenida junto con el presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Jesús Valencia Guzmán.

Niños y niñas integrarán las mesas de trabajo donde discutirán, analizarán y sacarán sus conclusiones sobre los temas que más les aquejan, pero también visitarán las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Educación (SEP) y la residencia oficial de Los Pinos.

Ciudad de México/Notimex