Inicia Trump campaña rumbo a elecciones 2020

Melbourne, Florida, Estados Unidos.- El rally de Florida marcó un comienzo extraordinariamente temprano para la campaña de la Casa Blanca de 2020 para Trump , que presentó documentos de reelección con la Comisión Federal de Elecciones (FEC) cinco horas después de ser juramentado como presidente el 20 de enero.



El papeleo no era una declaración formal de la candidatura de Trump , pero le permitió seguir recaudando fondos, incluyendo el dinero recibido de las ventas de su popular frase "Make America Great Again" en gorras.



El Presidente Trump reiteró las promesas de su campaña durante el mitin que ofreció hoy en el aeropuerto de Orlando-Melbourne (Florida).



Barack Obama y otros presidentes tradicionalmente han celebrado eventos de campaña para apoyar sus iniciativas legislativas, pero fueron organizados y pagados por la Casa Blanca. El rally de este sábado fue organizado y financiado por la campaña, dijo la Casa Blanca.



Al mantener su campaña intacta, incluyendo el sitio web, Trump hace realidad el concepto de una "campaña permanente".



El sitio web destaca que la campaña de Trump no puede detenerse porque todavía tienen mucho trabajo que hacer.



El discurso de hoy lo ofreció en medio de los reveses legales por sus órdenes de inmigración, la renuncia de su consejero de Seguridad Nacional y una investigación sobre posibles vínculos entre su campaña y la inteligencia rusa.



Además, lo hizo una día después de que asegurara que las noticias falsas son enemigas no sólo de él, sino de todo el pueblo estadounidense.



El encuentro le dio la oportunidad de evitar lo que él dice que son medios de comunicación que mienten y llevar su mensaje directamente a sus partidarios.



"Recordará a la gente que todavía tiene mucho apoyo allá afuera, y probablemente necesite el recordatorio", dijo el estratega republicano John Feehery.



"Cuando usted está dentro de la burbuja, no es una mala idea volver a conectar con sus partidarios".



Frente a la multitud, Trump habló otra vez de las promesas que caracterizaron su campaña: fortalecer la frontera, imponer un arancel del 35 por ciento a las empresas que fabrican en el extranjero y quieran vender en Estados Unidos.



Aseguró que el optimismo está al alza en EU y aunque en las encuestas se mantiene como el Presidente menos valorado al inicio de su mandato, puso como ejemplo de éxito la subida de la bolsa gracias al nuevo ambiente empresarial.



Acostumbrado a atacar a los medios de comunicación, Trump aseguró que la prensa no mostraría con exactitud cuántos asistentes hubo hoy en el mitin.



Nuevamente se refirió al proteccionismo con el que se ha presentado al mundo desde la campaña y ya como Presidente de EU: "Compra americano y contrata americano".



Volvió a segurar que se encargará de crear puestos de trabajo como no se había visto nunca antes y reiteró su deseo de poner un valla en la frontera sur.



"He ordenado la construcción de un gran muro fronterizo que empezará en breve", reiteró.



Cuando se refirió a erradicar a radicales islamistas se escucharon aplausos y un abucheo cuando habló del veto de la orden migratoria que firmó el 27 de enero y que prohibía la entrada de personas de siete países, de mayoría musulmana.



Prometió que acabaría con los cárteles y juró que dará más seguridad a su país, luego de mencionar ataques en Alemania, Suiza, París y Bélgica.



"Tenemos que mantener seguro nuestro país", dijo.



Aseguró que la Policía de EU está haciendo un gran trabajo y que por ello se tiene que proteger también a los cuerpos de seguridad.



"Haremos a nuestras ciudades seguras otra vez, vean lo que pasa en Chicago, centenares de muertos, la seguridad es un derecho humano y haremos a América nuevamente segura otra vez".



Mencionó que no había controles en la entrada de extranjeros a EU, que hay personas viviendo sin documentos en su país y que eso es un peligro.



"No queremos gente con malas ideas".



Agregó que los países del golfo Pérsico deberían pagar por hacer zonas seguras en Siria para evitar que la población del país tenga que exiliarse.



Nuevamente mencionó la idea de "drenar el pantano" que consiste, entre otros puntos, en disminuir la corrupción en Washington y volvió a arremeter contra el Obamacare.



Insistió en su plan de invertir un billón de dólares en infraestructuras para reactivar la economía; y alabó "la gente quiere recuperar el control".



Reiteró la petición de que los socios de la OTAN gasten más en defensa y, al igual que en su otra campaña, volvió a jurar que hará a América grande otra vez.