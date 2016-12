Inician las protestas; Participan ciudadanos y políticos

Cd. Victoria , Tam. / VMC



Ciudadanos victorenses se reunieron para protestar contra el aumento de los combustibles en el 19 Carrera Torres y el 17 Carrera Torres a los pies del monumento Pedro José Méndez, ante el anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, quien informó que los precios de los combustibles aumentarán en promedio arriba del 20 por ciento en todo el país.

Con mantas, cartulinas, música y escribiendo en los vehículos (que autorizaban sus dueños) la leyenda NO al Gasolinazo , se desarrolló la protesta pacífica por el incremento que se aplicará a partir del 1 de enero del 2017, y que como consecuencia encarecerá todos los productos desde la canasta básica hasta los servicios básicos.

Esta marcha se organizó en las redes sociales por el activista Aníbal Martínez y fue compartida por cientos de victorenses. Indicaron que continuarán este movimiento en los cruceros del 8 y el 16 bulevar Adolfo López Mateos.

Entre los manifestantes se encontraban el exregidor Silvano Flores Morán, del PAN; Enrique Yáñez Reyes, de Morena; Benjamín Torres Hernández, del PRI; Luis Alberto Cruz Medrano, excandidato a la alcaldía de Victoria ; y ciudadanos espontáneos que llegaron a sumarse a la protesta.

En entrevista el líder de los tortilleros en Victoria y militante de Morena, Enrique Yáñez Reyes, explicó que Tamaulipas tendrá al menos seis costos de gasolinas y diésel, el precio de la Magna va desde los 15.37 hasta los 16.46 pesos por litro dependiendo del municipio, mientras que para la Premium va desde los 17.14 hasta los 18.22 pesos.

“Aumenta la gasolina y aumenta todo, no importa si tienes carro o no, el incremento de las gasolinas aumenta el pasaje, la comida, la ropa; los invitamos a todos los ciudadanos a que se unan a esta manifestación pacífica; ya basta de aumentos de precios; los ciudadanos ya no podemos pagar más”, exclamó.

SITIO. Se manifestaron a los pies del monumento General Pedro José Méndez.

Por regiones

>Estos son los 43 Tamaulipas divididos en seis regiones: Madero, Tula, Palmillas, Bustamante, Miquihuana, Gómez Farías, Aldama, Méndez, San Fernando, San Nicolás, Cruillas, Burgos, Valle Hermoso, Mier y Guerrero, los precios máximos son: Magna 16.46 pesos y Premium 18.22 el litro de gasolina.

>Mientras que en Nuevo Laredo los ciudadanos pagarán 16.03 por la Magna y 18.22 por la gasolina Premium.

>Los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Reynosa y Matamoros , donde los precios máximos son: 15.80 por la Magna y 17.80 por la Premium.

>En Mainero, Villagrán, San Carlos, Jiménez, Abasolo, Soto la Marina, Padilla, Hidalgo, Güemez, Victoria , Jaumave, Llera y Casas; los precios máximos son: 15.64 para la Magna y 17.41 para la Premium.

>En Ocampo, Xicoténcatl, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, y el Mante, los precios máximos son: 15.63 para la Magna y 17.40 pesos el litro de Premium.

>Y para González, Altamira, Madero y Tampico, los precios máximos son: 15.37 pesos el litro de Magna y 17.14 el litro de Premium.

CONVOCA. El activista Aníbal Martínez hizo el llamado a seguir protestando.

…Y el desabasto

Por Miguel Jiménez

Matamoros , Tam.

Debido a la especulación del precio de la gasolina en Matamoros , se ha venido presentando un aumento en la demanda del combustible, originando que en algunas estaciones de servicio se queden sin combustible.

José Ángel Salazar, gerente de uno de estos establecimientos, señaló que Petróleos de México está surtiendo de manera lenta, lo que está originando que haya afectaciones.

Explicó que en estos días se ha venido presentando un incremento en la demanda del combustible, por lo que en algunos negocios se ha registrado una mayor demanda del mismo, lo que origina que la comunidad se preparase con tiempo para evitar un gasto mayor una vez que se incrementen los costos.

Manifestó que a partir del uno de enero se estará presentando este aumento, mismo que estará provocando que haya en estos días una mayor demanda del combustible que en estos momentos se consigue en los 11 pesos con 08 centavos la más económica.

Resaltó que en tanto se pudiera perder algo de competitividad, considerando que los precios en los Estados Unidos pudieran ser más económicos, lo que se llevaría a los consumidores al lado americano.

Indicó que hasta el momento en algunos establecimientos se esta teniendo algo de problema en cuanto al abasto, esto debido a que ha sido lenta la llegada del combustible que envía Pemex a esta ciudad fronteriza.

Añadió que en estos días se espera una mayor demanda, tomando en cuenta la alza que se estará presentando en los precios de la gasolina en esta ciudad.

FILAS. Algunas filas se iniciarán a crear en las estaciones de gasolina en Matamoros por la alza del costo del combustible.