Inicia el ‘Zotoluco’ final de su carrera

Ciudad de México

Convencido de que se acerca el final y que es el momento exacto, el maestro “Zotoluco” inicia hoy, en el ruedo, sus últimos días como matador de toros.

“No puedo negar que la tristeza es cada vez más profunda, pero estoy convencido que es el momento ideal para poner punto final. Es un compromiso que hice con el público, con mi familia y conmigo mismo. Y así se respeta”, enfatizó la primera figura mexicana.

Tras una cena familiar en casa de sus suegros, ayer por la tarde en Tlaltenango, Zacatecas, Eulalio López abrirá el año actuando con Jerónimo y César Montes para lidiar un encierro de Pozo Hondo, de los señores Alatorre.

Desde que “Zotoluco” anunció su retiro en febrero pasado, su campaña de despedida ha sido triunfal.

Esto le da más mérito a su retiro, pues no cualquiera dice adiós cuando se está en el mejor momento.

“Creo que el público ha ido a verme con gusto. Yo he disfrutado mucho de torear, de triunfar; no sé si sea el mejor momento de mi carrera, pero sí el que más he gozado, quizá por ello la tristeza no la he sentido tanto. Yo sé que en este último mes, será diferente”, contó Eulalio. (Reforma)