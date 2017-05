Ingresó ruso a México con permiso humanitario; su situación actual en el país es irregular

Cd. de México.- El ruso Aleksei Makeev, quien estuvo a punto de ser linchado el viernes en Cancún, Quintana Roo, obtuvo un permiso humanitario al momento en que ingresó a México, informó el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen.



"En lo que concierne al estatus legal de este ciudadano ruso, la representación social tiene conocimiento que desde septiembre de 2014, este ciudadano de origen ruso ingresó al País y le fue entregada una residencia permanente por razones humanitarias", señaló el funcionario en conferencia de prensa.





"No obstante en enero de este año, 2017, le fue revocada esta condición migratoria por el Instituto Nacional de Migración, por lo tanto su situación migratoria dentro de nuestro país es irregular".La autorización de internación a territorio nacional por razones humanitarias se otorga a aquellos extranjeros que requieren asilo político o bien, que tienen necesidad de ingresar por causa humanitaria, interés público o de fuerza mayor, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Migración.Según el INM, las causas humanitarias se acreditan con documento emitido por autoridad o institución pública, en el cual se expongan los motivos y razones por las cuales se considera que corre riesgo la salud o vida de la persona extranjera, o que por su situación de vulnerabilidad no puede ser devuelto a su país de origen, o no puede continuar con su viaje.Sin embargo, el Fiscal de Quintana Roo señaló que desconocen las razones por las que se le otorgó la residencia permanente por razones humanitarias."Pero debieron ser de tal gravedad que obligó al INM a otorgar esa calidad", agregó.Detalló que las autoridades de Rusia, a través de su consulado, sabían desde diciembre de 2015 que se le podría cambiar el estatus migratorio a Aleksei Makeev e incluso que estaban conscientes de que algo como lo ocurrido el viernes podía pasar.Makeev continúa hospitalizado, consciente desde el domingo y custodiado por la policía, situación que continuará hasta que sea dado de alta y posteriormente será puesto a disposición de la autoridad ministerial."Sin embargo, conforme a la propia Constitución, si sacan las cuentas, el día de ayer se vencieron las 48 horas, y por lo tanto él, en esta gravidez que presentaba, pues nosotros también tenemos que actuar conforme a derecho y por el momento me reservo ese siguiente estatus", justificó.Pech Cen detalló que se abrieron dos carpetas de investigación, una por el homicidio de un joven que fue apuñalado por Aleksei Makeev y otra por las heridas que elrecibió.Por ello, dijo, la Fiscalía analizará posibles omisiones de la Policía al no resguardar la integridad de las personas, pero también podría fincar responsabilidades a quienes ingresaron al domicilio del extranjero e incluso a grabaron los hechos."Esta fiscalía llama la atención a la indolencia humana en la que se privilegia la grabación del acto criminal y no haber impedido que el homicidio del joven de 20 años se consumara", argumentó.