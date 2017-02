Ingresan a EUA más sospechosos de terrorismo por Canadá que por México

Dallas, Texas.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) señaló en un reporte que muchos más sospechosos de terrorismo intentan ingresar a Estados Unidos por la frontera norte con Canadá , que desde el sur a través de México.

Siete informes del Centro de Detección de Terroristas del FBI, que datan de abril de 2014 a agosto de 2016, detallan el número, el tipo y la ubicación de los encuentros o hallazgos de terroristas conocidos o sospechosos en todo Estados Unidos.

Los informes, dados a conocer este martes por el portal noticioso “The Daily Beast”, muestran que el número de encuentros con presuntos sospechosos de terrorismo en los cruces fronterizos fue más alto en los estados de la frontera norte con Canadá que en el sur, con México.

“Estamos buscando la dirección equivocada”, dijo a The Daily Beast, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) familiarizado con los datos. “No quiero decir que México no sea un problema, pero los verdaderos malos no vienen de allí, al menos no todavía”.

Los encuentros se basan en información de varias bases de datos y de listas de vigilancia de las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Los informes del FBI obtenidos por The Daily Beast proporcionan datos sobre terroristas conocidos o sospechosos que intentan ingresar al país o que ya están en Estados Unidos.

Dichos informes muestran a cientos de pasajeros incluidos en las listas de sospechosos que han sido encontrados en los vuelos domésticos, lo que significa que ya están en el país y a un porcentaje menor que ha sido localizado al cruzar la frontera por tierra.

Los encuentros se reportan al Centro de Investigación Terrorista del FBI y se utilizan para recolectar los informes mensuales de encuentros domésticos, que se clasifican como “Sensible par la Aplicación de la Ley".

De acuerdo con funcionarios fronterizos y del Congreso consultados por The Daily Beast, los datos del FBI muestran que las preocupaciones acerca de los terroristas que cruzan a Estados Unidos desde Canadá pueden ser una preocupación más inmediata, o digno de una atención considerable.

“A menudo escuchamos acerca de las preocupaciones de seguridad en la frontera sur, pero los malos actores con la intención de ingresar a nuestro país siempre buscarán el camino de menor resistencia, por lo que debemos tener las herramientas y recursos necesarios para asegurar tanto las fronteras norte como sur”, dijo el congresista demócrata, Gary Peters, a The Daily Beast.

Según los informes, en agosto de 2016, más del doble de individuos en las listas de presuntos sospechosos de terrorismo fueron encontrados tratando de ingresar a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos terrestres en los estados del norte del país, que en las entidades de la frontera mexicana.

Los informes no precisan si los cruces fronterizos terrestres fueron intentos o entradas exitosas a Estados Unidos.

Las personas documentadas en estos encuentros pueden incluir a individuos con visas válidas, solicitantes de asilo o detenidos en los puertos de entrada por parte de los agentes estadunidenses.

Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016, el Centro de Detección de Terroristas registró 538 encuentros con terroristas conocidos o sospechosos en Estados Unidos o en sus fronteras.

Dichos encuentros incluyen incidentes en vuelos nacionales e internacionales, en cruces fronterizos terrestres y marítimos, durante investigaciones policiales, en puestos de control aduaneros y de protección fronteriza, y en el proceso administrativo, incluyendo la inspección de visados y solicitantes de refugio.

De ellos, sólo 68 ocurrieron en las fronteras terrestres. Sólo Michigan tuvo 26 encuentros semejantes, Nueva York 17, Arizona y Texas no tenían ninguno, incluso Vermont y el estado de Washington tenían más y California tenía 19.