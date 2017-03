Ingresa joven a Talentum-Universidad

Un joven estudiante del Tecnológico de Reynosa fue elegido entre 13 mil postulantes a lo largo y ancho del país, para formar parte del programa Talentum-Universidad, en su edición 2017, con el tema “México: ¿Qué hacer frente a un mundo cambiante?”



Este año le tocó el turno a Carlos Iván Díaz Márquez, de 21 años de edad, quien estudia el octavo semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Reynosa . Presentó 18 exámenes para contender por uno de los pocos lugares disponibles para ingresar a este programa.

Tuvo que enfrentarse a pruebas de diversos temas que iban desde habilidades cognitivas y no cognitivas, ortografía, habilidad matemática, entre otras, realizar dos entrevistas vía skype con los organizadores y así finalmente quedar en la selección de 30 hombres y 30 mujeres de toda la república.

Este programa trata de identificar e impulsar a jóvenes emprendedores de todo México y convoca a universidades públicas y privadas a participar y se reciben miles de aplicantes cada año, por lo que la competencia es difícil.

El joven estudiante -originario de Cárdenas, Tabasco-, señaló que tomará una semana de inducción en la Ciudad de México, en donde se asignarán temas y se formarán equipos en los que trabajarán solos y en conjunto durante 5 meses y a distancia para el desarrollo de los mismos, para después viajar a Pittsburgh, Estados Unidos, en junio y realizar trabajos finales en las más prestigiosas academias de la ciudad.

Finalmente viajarán de vuelta a Ciudad de México para culminar sus proyectos y llevar a cabo prácticas sombra, que consiste en acompañar a investigadores prestigiosos del país en sus actividades diarias y conocer el trabajo de campo y cerrar este programa con la presentación de sus trabajos los días 19 y 20 de julio.

“Siempre me interesé en destacar de entre los estudiante s en las escuelas donde he estado para poder dedicarme a la investigación y poder aportar algo al país con mi trabajo; me siento muy contento y más que un premio lo siento como una oportunidad de progresar”, dijo el joven estudiante .

Finalmente señaló que esto sólo demuestra que aquel que tiene ganas de sobresalir puede hacerlo sin importar en donde se encuentre; siempre y cuando se esfuercen encontrarán personas e instituciones que apoyan a aquellos que buscar generar un cambio positivo por mas pequeño que este sea, comentó.