INE no retirará anuncios ofensivos contra AMLO

Cd. de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó emitir medidas cautelares para el retiro de anuncios espectaculares, colocados en Puebla y el Estado de México, en los que se satiriza al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Dichos espectaculares fueron denunciados por Morena al considerarlos ofensivos, calumniosos y que atentaban contra la dignidad del tabasqueño y su familia.



"Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo les dejeo yo, mi vieja y los juniors de mis hijos", se ve en el espectacular, en el que aparece López Obrador con un gorro navideño acompañado del hashtag "#AguasMexico".



Al respecto, la Comisión de Quejas determinó por mayoría de dos votos que, si bien dichos anuncios espectaculares hacen mofa de la figura del dirigente de Morena, se trata de sátira política, la cual está amparada por la libertad de expresión.



También acordaron que en la propaganda no se le imputan hechos falsos a López Obrador.



"En el proyecto se propone declarar improcedente la adopción de medidas cautelares en razón de que, bajo la apariencia de buen derecho, no se cuenta con elementos para considerar que la propaganda constituye calumnia en contra del dirigente partidista", señala el proyecto de acuerdo.



"Puesto que aparentemente se trata de una opinión, punto de vista o posicionamiento en forma de sátira, critica o ridiculización del dirigente partidario, lo cual tiene cobertura legal en el orden jurídico nacional e internacional porque encuadra dentro de la libertad de expresión".



La consejera Beatriz Galindo añadió que no hay manera de emitir tutela preventiva, como lo solicitó Morena, debido a que no es posible determinar quién es el responsable de la colocación de los anuncios.



Al resolver el caso, la Comisión también indicó que los personajes públicos, como López Obrador, se encuentran sujetos al escrutinio social y deben resistir mayor nivel de injerencia en sus derechos de imagen, nombre y honra que las personas privadas o particulares.





La decisión de no emitir medidas cautelares fue aprobada con los votos a favor de los consejeros Beatriz Galindo, Ciro Murayama, y el voto en contra del consejero José Roberto Ruiz Saldaña.