Industrias detienen las inversiones por Trump

Tampico, Tam.

Con la inestabilidad de la política de Estados Unidos hacia México, las remodelaciones y ampliaciones de las industrias tendrán que esperar hasta que haya más solidez y certidumbre.

Lo anterior lo dio a conocer el Gerente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, Salvador Salazar Herrera, quien dijo que está detenida una inversión del orden de los 50 a 60 millones de dólares, lo que hace que hace que no exista generación de empleos, pues no hay contratación de compañías constructoras.

Dijo que esta situación está generando un “atorón” en la derrama económica de la zona sur de Tamaulipas; “hay algunas variables que generan inquietud y hasta que estemos mejor definidos vamos a tener más claras las rutas que tenemos que transitar”.

Indicó que pese a ello, las industrias están con su producción al cien por ciento, “entre lo positivo de la situación económica que prevalece actualmente, derivada de varios factores como alza a las gasolinas, políticas del presidente de Estados Unidos, es que la producción está al cien por ciento”.

“Está en altísimos porcentajes, entonces eso no nos está afectando, me refiero a la zona conurbada, los puestos de empleo no están en riesgo, seguimos trabajando en altos niveles de producción pero proyectos de inversión de las propias plantas van a tener que adaptarse a las disponibilidades de cada una de las instalaciones”, continuó diciendo.

“Esas pudieran irse retrasando y allí si se va generando afectación porque algunos constructores o contratistas que pudieran haber sido contratados para hacer esos trabajos tendrán que esperar a que los tiempos sean los más indicados”, enfatizó Salazar Herrera.