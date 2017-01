Inducen en coma a 2 niños, víctimas del tiroteo en Colegio de Monterrey

Monterrey, México (21 enero 2017).- Los dos adolescentes que recibieron un balazo en la cabeza durante el ataque del miércoles en el Colegio Americano del Noreste eran reportados ayer en coma inducido, considerado indispensable para sus esperanzas de mejoría.

Con este procedimiento, que se les aplicó el jueves, los médicos esperan ver en un plazo de cinco a siete días una reacción favorable en Luis, de 14 años, y Ana, de 15, quienes ayer se reportaron graves, pero estables, explicó el Secretario estatal de Salud, Manuel de la O.El miércoles en un salón del colegio de la Colonia Del Paseo Residencial, los dos menores y su maestra Cecilia Cristina Solís, de 27 años, fueron baleados y dejados gravemente heridos por su compañero Federico, de 16 años, que luego se suicidó.En el ataque también resultó herida Mariel, de 14 años, quien ya fue dada de alta."Están enbarbitúrico con un medicamento que los mantiene sedados para mantener lo más posible el reposo del cerebro, y que disminuya la inflamación", explicó De la O.Elinducido, también llamado barbitúrico o farmacológico, es un procedimiento en el que se genera un estado anestésico profundo por medio de medicamentos."Se utiliza sobre todo cuando hay lesiones neurológicas importantes", dijo un especialista consultado, "como es este caso, donde se requiere que el cerebro se desinflame".El Secretario de Salud afirmó que no es posible establecer aún un pronóstico de recuperación para los alumnos, hasta que desaparezca la inflamación.De la O informó que el estado de la maestra sigue siendo grave, pero no ha empeorado."La maestra está estable, con sus signos vitales normales, y el hecho de que no haya presentado deterioro en este tiempo es ya favorable", explicó."Dentro de la gravedad, los tres están estables", agregó.