Incumple pago de agua 45% de padrón de usuarios

Autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado manifestaron que continúan con el problema de la falta de pago del servicios de usuarios domésticos al organismo.

Néstor González Meza, gerente general de Comapa , señaló que tienen registros que alrededor del 45 por ciento de los 230 mil usuarios que tienen contrato, no acuden a cubrir su pago por el suministro.

“En primer lugar no nos paga toda la gente, alrededor del 55 por ciento se acerca a pagar, el restante no lo hace porque está acostumbrado a no hacerlo”, dijo.

Destacó que pese a que se hacen los cortes del servicio para que los habitantes acudan a pagar, a los afectados parece no importarles, ya que tienen gente que los vuelve a conectar, siendo más de 100 mil usuarios morosos.

Señaló que el que no paguen los habitantes el agua , afecta a la Comapa , debido que no cuenta con recursos para inversión en obras de mejora.