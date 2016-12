Incrementan casos de quemaduras en diciembre por uso de pirotecnia

Monterrey, Nuevo León.- El uso de la pirotecnia durante las fiestas de Navidad y de Fin de Año, aumenta los casos de quemaduras en menores de edad en Nuevo León, señaló la Cruz Roja, delegación Monterrey.

La institución indicó que en promedio atiende unos 38 casos mensuales de menores lesionados por quemaduras, los cuales sumaron 455 durante 2015, principalmente registrados durante los periodos vacaciones, entre ellos el de Fin de Año.

Refirió que hasta el día de hoy, la Cruz Roja Mexicana, presenta un repunte del 6.15 por ciento en casos de quemaduras diversas, “lo que equivale a 54 casos donde menores resultaron lesionados”.

Ante estas estadísticas, pidió a la población extremar las precauciones durante estas festividades a fin de evitar accidentes , en especial entre los menores de edad.

Recomendó no permitir el uso de la pirotecnia en los niños, evitar traer pirotecnia en bolsillos, no almacenarla en su vivienda, que su uso sea estrictamente al exterior y verificando que no haya vehículos o personas cerca.

Asimismo, pidió que al encender la pirotecnia sea de uno a la vez y mantenerse a una distancia prudente.

Mencionó que en caso de suceder un accidente se debe conservar la calma y evitar utilizar remedios caseros, resaltando que en quemaduras de primer y segundo grado, el tratamiento es poner la quemadura en agua a chorro, por 10 minutos.

“Si se desprendió alguna extremidad, ponga la parte amputada en un bolsa limpia cerrada herméticamente, posterior en una bolsa con agua fría”, recomendó la Cruz Roja.

La institución enfatizó que es de vital importancia estar prevenidos ante cualquier emergencia, para lo cual, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey tiene disponible diferentes cursos de Primeros auxilios.