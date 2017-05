Incorporarán contenido calórico en menús de restaurantes

Cd. de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) firmará este jueves un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) para incorporar el contenido calórico en los menús que se ofrecen a la población.



Con esta estrategia se prevé cambiar la forma en la que se ofrecen los alimentos a la población a fin de que tenga acceso a mayor información acerca del contenido calórico y pueda tomar mejores decisiones alimentarias, explicó Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris.



"La Cofepris ya tiene la metodología perfectamente clara de cómo se tiene que hacer la medición, existen herramientas incluso como una calculadora y diversos mecanismos que ya la Cofepris ha puesto a disposición de la industria para que pueda hacer cálculos y empezar a incorporar en los menús que ofrecen a la ciudadanía el contenido calórico ", indicó.



La firma de este convenio será el primer paso para iniciar la implementación a nivel nacional de la medición del contenido calórico en los platillos disponibles a los consumidores, expuso.



No obstante, calculó que la implementación a nivel nacional podrá demorar hasta dos años.



"Se va a requerir al menos un par de años para poder lograr que los menús, en todo el País, tengan el contenido calórico . La Canirac agrupa de manera importante a todos los restaurantes , pero no incluye a todos los lugares donde se ofrece comida en el País, puede ser que no estén incluidas las quesadillas de la esquina, de tal forma que hay que hacer un esfuerzo adicional para que este esfuerzo pueda ampliarse" apuntó el funcionario.



Durante la campaña de implementación, dijo, se promoverá que los consumidores vayan sumando las calorías que están presentes en los platillos que seleccionan de tal manera que cumplan con las 2 mil calorías al día que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En el marco de la inauguración de la Cuarta Reunión Nacional de Alimentos, el Comisionado expuso que la Cofepris ha trabajado de manera conjunta con los sectores públicos y privados para ofrecer información a la ciudadanía que le permita tomar mejores decisiones nutricionales ante los altos índices de obesidad del País.



Asimismo, destacó que se han realizado más de 130 mil inspecciones a establecimientos industriales procesadores de alimentos y se revisa la normatividad del etiquetado de los productos.



Durante la reunión nacional, se revisarán aspectos como la simplificación de trámites para reducir la carga regulatoria, el fomento sanitario y la trazabilidad de alimentos, detalló.



En el evento sesionan, de forma privada, representantes de 70 países que analizan las políticas para la comercialización internacional de alimentos y las normas de inocuidad.