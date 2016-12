Inconforme frente al espejo

Ciudad de México

Arnold Schwarzenegger confesó que siente inseguridad y rechazo respecto a su físico, en una entrevista para la edición enero-febrero de la revista estadounidense Cigar Aficionado.

El actor, de 69 años, dijo que siempre ha sido muy crítico con su apariencia y que nunca ha estado conforme con ella, ni cuando estuvo físicamente en su mejor momento, rescató El País.

PERFECCIONISTA

"Me miraba en el espejo después de ganar el Mr. Olympia una y otra vez y pensaba: '¿Cómo he ganado este montón de mierda?' Nunca he visto perfección. Siempre había algo que fallaba", contó Schwarzenegger.

El protagonista de Terminator se autodescribió como el amo de la programación deportiva extenuante, y explicó que de joven siempre fue muy estricto con sus entrenamientos.

"Vivía inmerso en un programa de entrenamiento, de alimentación y de competición. Siempre fui el mejor haciendo esos programas", dijo, "Sabía que tan pronto como lo dejara, lo único que no quería era decepcionarme a mí mismo. Sabía que no quería mirarme al espejo y decir que era un perdedor. No quería enfrentarme a eso".

SE MANTIENE

El siete veces campeón del título de culturismo Mr. Olympia, sin embargo, dijo que no se sienten actualmente como una persona de casi 70 años, pues mantiene su misma rutina y estilo de vida que cuando tenía 50 años.

"No me siento identificado con mi edad. Hago todo exactamente igual que hace 20 años", concluyó.